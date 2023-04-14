В Самаре провели детский фестиваль «КосмоФест» в 2023 году

В городе прошел космический фестиваль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялся финальный этап фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». Участниками стали 9143 человека.

По информации пресс-службы правительства региона, возраст детей-участников от 5 до 17 лет. Мероприятие было посвящено 60-летию полета Валентины Терешковой в космос. В этом году появилась новая номинация – «Кем быть?» для семей сотрудников предприятий авиа- и ракетно-космической промышленности.

Фестиваль проводят, чтобы стимулировать детей к познавательно-исследовательской деятельности. Ребята проявляют интерес в ракетно-космической отросли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.