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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:58

В Самаре провели детский фестиваль «КосмоФест» в 2023 году

Победителям вручили награды
Алена ПРОВКИНА
В городе прошел космический фестиваль

В городе прошел космический фестиваль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялся финальный этап фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». Участниками стали 9143 человека.

По информации пресс-службы правительства региона, возраст детей-участников от 5 до 17 лет. Мероприятие было посвящено 60-летию полета Валентины Терешковой в космос. В этом году появилась новая номинация – «Кем быть?» для семей сотрудников предприятий авиа- и ракетно-космической промышленности.

Фестиваль проводят, чтобы стимулировать детей к познавательно-исследовательской деятельности. Ребята проявляют интерес в ракетно-космической отросли.

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