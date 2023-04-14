Житель Самары устал жить с братом и забил его до смерти

Самарец не признает свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 39-летний местный житель. Его обвиняют в гибели брата. Родственники настолько устали жить друг с другом, что один из них пошел на преступление.

Все случилось в ноябре 2022 года в квартире дома на улице Ново-Садовой в Самаре. Между братьями разгорелась ссора. Как сообщают в региональной прокуратуре, «конфликт возник на почве длительного совместного проживания». Словесная перепалка быстро переросла в драку. Один из мужчин как минимум 18 раз ударил родственника руками и ногами. Травмы оказались смертельными.

Тогда в отношении самарца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе следствия мужчина не признал свою вину. Вскоре дело направят на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

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