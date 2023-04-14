В Самаре осудили мобилизованного, который дважды оставил место службы

Приговор был вынесен в Самарском гарнизонном военном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды оставил место службы. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина был призван на службу в рамках мобилизации. В период с 21 по 29 декабря 2022 года и с 13 по 17 января 2023 он самовольно оставлял воинскую часть. Уважительных причин у него при этом не было.

– Действия мобилизованного суд квалифицировал за каждый период отсутствия на службе, как самовольное оставление части продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, – пояснили в Самарском гарнизонном военном суде.

В отношении военного возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.