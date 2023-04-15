Голосование за объекты благоустройства на 2024 год стартовало в Самаре 15 апреля

Самарцев приглашают принять участие в выборе площадок, которые преобразят в следующем году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 15 апреля 2023 года, стартовало всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. Жители Самары могут выбрать общественные пространства, которые преобразят в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в голосовании участвуют 20 локаций Самары. Среди них: Ерик Парк, сквер Калинина, сквер на Хлебной площади, сквер Гагарина, территория на 18 км Московского шоссе, сквер Пушкина, сквер в поселке Толевом и другие.

Голосование продлится с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Оно проводится на платформе 63.gorodsreda.ru. Территории, которые получат наибольшее число голосов, благоустроят в 2024 году. Площадки преобразят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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