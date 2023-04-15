Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в Гагаринском субботнике 15 апреля

Самарцы убрали в сквере опавшую листву и ветки, а также побелили деревья и покрасили лавочки Фото: администрация Самары

Сегодня, 15 апреля 2023 года, в Самаре проходит Гагаринский субботник. Работами охвачены все районы города. Активные жители убирают общественные простраства и дворовые территории.

Приняла участие в Гагаринском субботнике и глава Самары Елена Лапушкина. Она вместе с представителями движения «Самарский КВН» приводила в порядок сквер Мичурина. Активисты собрали опавшую листву и ветки, побелили деревья и покрасили лавочки.

— Сегодня с самого утра много людей вышло на субботник. Атмосфера замечательная. Уверена, что работа пройдет крайне эффективно и быстро, — сказала Елена Лапушкина.

По словам замглавы департамента городского хозяйства и экологии Самары Александра Андриянова, несмотря на морозное утро, на уборку вышли многие жители. По состоянию на 10 часов — более 24 тысяч человек. Ожидается, что это число станет еще больше.

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