Работы по выносу инженерных коммуникаций возле зоны метростроя обсудили в Самаре

На Полевой заканчивают бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннелепроходческого комплекса Фото: администрация Самары

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в Самаре прошло очередное совещание, посвященное строительству станции метро «Театральная». На нем чиновники и подрядчики обсудили результаты выполненных работ и определили новые задачи. Об это сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на совещании был поднят вопрос о переустройстве инженерных коммуникаций в районе пересечения улиц Вилоновской и Галактионовской. Насколько известно, технические решения сейчас находятся на стадии оптимизации. Их согласуют с заказчиком после майских праздников. Затем будет принято решение о сроках выполнения работ.

— Переустройство сетей никак не повлияет на старт работы тоннелепроходческого механизированного комплекса. От Минстроя России получено очередное разрешение на строительство основного этапа. Сейчас к нему готовятся по всем направлениям, — отметили в Управлении капитального строительства Самарской области.

По словам первого вице-мэра Самары, проект по выносу инженерных коммуникаций в старом городе и график работ скорректируют в ближайшее время. Окончательное решение примут после 12 мая 2023 года.

Что касается второй площадки — пересечение улиц Полевой и Ново-Садовой, где разрабатывают еще один котлован, то там завершают бетонирование фундаментной плиты. Она необходима для установки ТПМК. Монтаж щита стартует в ближайшее время.

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