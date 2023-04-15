В Самаре после жалоб жителей закрыли ночной клуб в подвале дома на ул. Галактионовской

Ночной клуб мешал жильцам дома спать по ночам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре закрыли ночной клуб, который работал в подвале жилого дома на улице Галактионовской. Поводом этому стали многочисленные жалобы горожан. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

- Заведение работало в вечернее и ночное время, нарушая тем самым нормы законодательства о соблюдении тишины и покоя. Были направлены обращения начальнику ГУ МВД по Самарской области, прокурору региона, руководителю Роспотребнадзора, главам Самары и Ленинского района с просьбой принять меры, - рассказала омбудсмен.

Ведомства провели проверки и выявили ряд нарушений. Так, выяснилось, что ночной клуб торговал алкоголем без лицензии (составлены протоколы и направлены в суд). Кроме того, заведение нарушало санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и организации питания. Владельцу клуба назначили штраф и потребовали устранить нарушения. По словам жильцов дома, сейчас ночной клуб закрыт. Оттуда вывезли все имущество. Теперь по ночам там царят спокойствие и тишина.

Добавим, прокуратура Самарской области предложила губдуме рассмотреть вопрос об установлении запрета клубам и танцевальным ресторанам работать по ночам. Речь идет о тех заведениях, которые располагаются в помещениях МКД без разрешения, полученного на общем собрании собственников жилья.

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