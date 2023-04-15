Четыре улицы перекроют в Самаре на Пасху 16 апреля 2023 года

Проезд закроют с 7:00 до 16:00 Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в Самаре перекроют движение транспорта по четырем улицам. Ограничение введут на время доставки горожан к кладбищам. Об этом сообщили в УГИБДД Самарской области.

Проезд закроют с 7:00 до 16:00 на следующих участках: улица Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, улица Аэродромная от Тушинской до Энтузиастов, улица Ставропольская от Пугачевской до Алма-Атинской и улица Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Схема временного ограничения движения в дни религиозных праздников Фото: администрация Самары

Ограничения не коснутся городского пассажирского транспорта, авто со спецпропусками, машин полиции, скорой помощи, пожарных. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Отметим, те же самые улицы будут перекрывать в Самаре и в дни других религиозных праздников — 23 и 25 апреля, 3 июня, а также в День Победы, 9 мая 2023 года.

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