Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 апреля 2023 7:37

Под Тольятти водитель «Гранты» погиб под полуприцепом стоящей на обочине фуры 16 апреля 2023 года

Спасатели извлекали тело водителя с помощью специнструмента
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
На месте работали экстренные службы. Фото: ПСС Самарской области

На месте работали экстренные службы. Фото: ПСС Самарской области

Рано утром, 16 апреля 2023 года, на трассе М-5 Урал в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области рассказали подробности страшной аварии около села Зеленовка.

- Сообщение в оперативную службу поступило в 5 утра. По сообщению, водитель автомобиля Лада Гранта допустил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Прибывшие на место спасатели города Тольятти извлекали тело погибшего с помощью аварийно-спасательного инструмента, - сообщили представители службы спасения.

По предварительным данным, водитель влетел под полуприцеп припаркованной фуры, моторный отсек полностью оказался под ним. От полученных травм водитель скончался до приезда на место ДТП медиков. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.