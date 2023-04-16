В Самаре 16 апреля 2023 года на 9-ой просеке горит дом и надворные постройки

Густой дым видно с соседних улиц Фото: из соцсетей

Днем, 16 апреля 2023 года, в МЧС поступило сообщение о пожаре на 9-просеке. В социальных сетях начали появляться фотографии с места событий. Пожарные прибыли на место и рассказали подробности ЧП.

- На данный момент известно, что горит дом и надворные постройки по адресу: Барбошина поляна, 13 линия, дом 7а. Пожарные были высланы на место ЧП по повышенному рангу сложности, площадь возгорания составляет примерно 250 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники оперативных служб города. О погибших и пострадавших пока неизвестно.