В Самарской области 16 апреля 2023 года коронавирус нашли у 311 человек

В Самарской области продолжают болеть коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько человек заболело коронавирусом в Самарской области за минувшие сутки. По данным на 16 апреля 2023 года, за сутки было выявлено 311 новых случаев заражения опасной болезнью.

Из числа новых пациентов, 14 человек были госпитализированы в больницы. Сейчас они находятся под наблюдением самарских врачей.

443 пациенты были сняты с учета в связи с выздоровлением, а двое пациентов, к сожалению, скончались от осложнений после коронавируса.

Всего с начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 534 197 случаев заболевания коронавирусом, 8 271 человек скончались.