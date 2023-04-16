В Самарской области 16 апреля 2023 года коронавирус нашли у 311 человек

В Самарской области продолжают болеть коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, сколько человек заболело коронавирусом в Самарской области за минувшие сутки. По данным на 16 апреля 2023 года, за сутки было выявлено 311 новых случаев заражения опасной болезнью.
Из числа новых пациентов, 14 человек были госпитализированы в больницы. Сейчас они находятся под наблюдением самарских врачей.
443 пациенты были сняты с учета в связи с выздоровлением, а двое пациентов, к сожалению, скончались от осложнений после коронавируса.
Всего с начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 534 197 случаев заболевания коронавирусом, 8 271 человек скончались.