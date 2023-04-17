Речной транспорт запустили из Самары в Шелехметь, Ширяево и Гаврилову поляну 17 апреля

В Ширяево суда будут отправляться в 8:30, а обратно отбывать – в 16:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 17 апреля, начинается движение судов на пригородных маршрутах из Самары в Шелехметь, Ширяево и Гаврилову поляну. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Согласно расписанию, суда до Гавриловой поляны будут отправляться в 7:45, прибывать – в 10:00, отбывать – в 17:20, а возвращаться – в 19:15. По пути речной транспорт будет заезжать в Подгоры.

Добраться из Самары в Шелехметь можно с 8:15 и с 16:00. Обратные рейсы стартуют в 9:30 и 17:15. Также предусмотрены остановки на Нижнем пляже. А в Ширяево суда будут отправляться в 8:30, а обратно отбывать – в 16:00.

Узнать актуальное расписание можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37,89170114221.

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