Каждый четвертый житель Самары мечтает стать директором компании, в которой он работает

Также сервис выяснил, что карьерные амбиции мужчин (38%) значительно выше, чем у женщин (13%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что 25% жителей Самары мечтают возглавить компанию, в которой они работают. Чаще всего такие планы у разработчиков ПО и инженеров.

Также сервис выяснил, что карьерные амбиции мужчин (38%) значительно выше, чем у женщин (13%). Самарцы, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц, мечтают стать руководителем своей компании чаще горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей (27 и 15%).

А вот в разрезе профессиональных групп больше всего желают руководить компанией сотрудники-программисты (30%) и ИТР (21%). О посте гендиректора также мечтают по 20% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтают стать руководителем компании секретари (4%), бухгалтера, психологи и фармацевты (по 9%).

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