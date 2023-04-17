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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:34

В Самарской области фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» посетит Стивен Сигал

Мероприятие пройдет с 1 по 6 мая 2023 года
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Фестиваль посетит Стивен Сигал. Фото: предоставлено АНО «ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ» и департаментом информационной политики

Фестиваль посетит Стивен Сигал. Фото: предоставлено АНО «ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ» и департаментом информационной политики

В Самарской области проведут Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Мероприятие пройдет с 1 по 6 мая 2023 года.

Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства региона. Организатором выступает «Шотландский культурный центр» Каледонский клуб». На мероприятие приедут музыканты и артисты из разных стран мира. Через искусство музыканты пробудят фундаментальный чувства любого человека – веру в справедливость и торжество правды. Идеей фестиваля является – солидарность в общей борьбе с проявлением фашизма.

Специальным гостем фестиваля станет американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда Стивен Сигал. Он выйдет на главную сцену фестиваля на площади Куйбышева. Само мероприятие стартует 1 мая в 11:00 на митинг-концерте «Мир, труд, май!».

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