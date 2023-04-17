В Самарской области инспекторы задержали 71 пьяного водителя в выходные дни

Инспекторы провели рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды с 14 по 16 мая 2023 года. За время мероприятий задержаны 71 пьяного водителя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в минувшие выходные правоохранители провели масштабные мероприятия. За время рейдов зафиксировали более 2300 различных нарушений. Выявление автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения является приоритетом в работе. Также к ответственности привлекли 424 водителей за незаконную тонировку.

Помимо этого, к административной ответственности привлекли 11 мотоциклистов. Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены.

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