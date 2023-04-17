В Самаре большинство местных жительниц повысили свои зарплатные ожидания

Зарплатные ожидания возросли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство женщин стали повышать свои зарплатные ожидания. Запросы увеличились на 16%.

По информации исследовательского центра Зарплаты.ру, специалисты проанализировали резюме, которые разместили на сервисе за год. Аналитики выявили рост зарплатных ожиданий у местных жительниц со средним образованием. Мужчины увеличили свои зарплатные ожидания всего на 5%. При этом, больший рост отмечают у женщин со средним образованием +28%, с высшим образованием +16%.

Изменения соответствуют общим тенденциям на рынке по всей стране. В целом, среднее значение увеличившегося спроса достигло отметки +23%.

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