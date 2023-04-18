В самарском музее-галерее «Заварка» пройдут мероприятия в честь Дня всемирного наследия

На каждое мероприятие сможет попасть не более 30 человек. Фото: "Заварка"

Во вторник, 18 апреля, к празднованию Дня всемирного наследия присоединится и музей-галерея «Заварка». Он будет работать с 16:00 до 20:00 и приглашает самарцев на мероприятия.

В 17:00-18:00 в музее пройдет показ фильма о Всемирном наследии и самарских объектах культурного наследия. А в 18:00-19:30 состоится лекция о Дне всемирного наследия, объектах ЮНЕСКО и сохранении регионального наследия.

Лекцию прочитает врио руководителя управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев. Возрастное ограничение на оба события: 12+

Прийти может каждый желающий, однако количество мест ограничено. На каждое мероприятие сможет попасть не более 30 человек. Требуется предварительная запись по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал