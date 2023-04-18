В Самарской области задержали высокопоставленного представителя структур РЖД

Сейчас мужчина до суда находится в изоляторе временного содержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 апреля, сотрудники УФСБ по Самарской области задержали управляющего строительно-монтажным трестом № 9 - филиала АО «РЖДстрой» Сергея Быкова. Об этом сообщает Волга Ньюс.

В квартире Быкова прошел обыск, а сейчас мужчина до суда находится в изоляторе временного содержания. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Утром 18 апреля пройдет заседание в суде Самарского района Самары.

Ранее прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили из-за хищения 68 миллионов рублей во время работ по договору № РЖДС — 140833. Предполагается, что по пункту разработки нефтезагрязненного грунта 3 и 4-го класса опасности могли похитить основную часть суммы.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными сотрудниками ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой». По информации Волга Ньюс, Быкова задержали после попыток «замести следы».

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