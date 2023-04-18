Трассу Самара – Оренбург приведут в порядок к 1 сентября 2023 года

Объект отремонтируют в рамках дорожного нацпроекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самарской области будет продолжена реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список дорог вошел еще один объект – трасса Самара – Оренбург. Информацию сообщили в областном Минтрансе.

– В этом году в Волжском районе отремонтируют автодорогу Самара - Оренбург. Работы будут выполнены на участке до автодороги Самара - Волгоград, – пояснили в министерстве транспорта Самарской области.

Работами охватят участок с 10 по 29 километр. Специалисты приведут в порядок покрытие, пересечения и примыкания, восстановят кромки и укрепят обочины. Здесь также будут установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка.

Работы должны завершить до 1 сентября 2023 года.

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