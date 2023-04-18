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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:45

Власти утвердили документацию по планировке территории бывшего ЗИМ в Самаре

Соответствующее постановление подписали в правительстве губернии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В дальнейшем на площадках запланирован ряд работ

В дальнейшем на площадках запланирован ряд работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона утвердили документацию по планировке трех промышленных территорий, на которых раньше размещались заводы. Соответствующее постановление подготовили в правительстве Самарской области.

– Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Лесной, Северо-Восточной магистрали, Ново-Садовой, Постникова оврага, Саперной, Липецкой, Автобусного проезда, Скляренко, Николая Панова, проспекта Масленникова, – следует из документации.

Напомним, в дальнейшем на площадках запланирован ряд работ. В их числе – строительство набережной, нового жилого комплекса, а также реконструкция улицы Липецкой.

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