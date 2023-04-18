В этом году в России, и, в частности, в Самаре, отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в привычном формате. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля 2023 года.

– Бессмертный полк в этом году пройдет в других форматах. Это необходимо в целях безопасности. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая удобные форматы, – рассказала Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она отметила, что основным акцентом шествия являются портреты дедов и прадедов, воевавших за Родину. В этом году жителям предлагают показать своих героев немного иным способом: разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде, бейдже, или поставить фото на свой аватар в соцсетях.

Отмечается, что жители также могут опубликовать рассказы о ветеранах, сопроводив их хэштегом #нашБессмертныйполк. Бессмертный полк России разместит их на своих интернет-ресурсах в течение года. Из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж.

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