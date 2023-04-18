В Самаре коттеджный поселок ушел под воду в апреле 2023 года

Жители назвали поселок «самарской Венецией» Фото: скриншот с видео

Для жителей некоторых домов Самары весна 2023 года не прошла бесследно. Вместе с ней пришла «большая вода», в результате чего здания оказались подтоплены. Именно такая ситуация сложилась в коттеджном поселке в Красноглинском районе. Самарский видеоблогер Александр Карягин показал, как выглядит участок в настоящий момент.

На кадрах видно, что дома затопила улицы и залила придомовые участки. Сам автор ролика сравнил территорию с «самарской Венецией», а самарцы предположили, что местные жители передвигаются по дорогам на лодках. Впрочем, многие уверены, что для них погодные сюрпризы не стали неожиданностью.

– Все, кто там строят дома, прекрасно знают про уровень воды весной. Видимо, их все устраивает, – поделились мнением интернет-пользователи.

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