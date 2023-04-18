Самарские школьники приняли участие в популярном шоу «Умнее всех»

Ребята стали участниками пятого выпуска. Фото: телеканал "Пятница!"

Во вторник, 18 апреля 2023 года, на телеканале «Пятница!» выйдет новый выпуск шоу «Умнее всех». Его участниками станут юные жители Самары. Николай Кузьмин и Елизавета Алфимова покажут свои умственные способности всей стране. Информацию сообщили в пресс-службе телеканала.

Николаю Кузьмину 13 лет. Школьник учит латынь, любит биологию и мечтает стать хирургом. 12-летняя Елизавета увлекается историей древней мегафауны, хочет стать режиссером и снять фильм на Алтае.

Поболеть за своих земляков жители губернии смогут 18 апреля в 19:00.

Напомним, участие в шоу «Умнее всех» принимают дети в возрасте от 6 до 14 лет. Каждый из них силен в определенной области знаний – геополитике, шахматах, вексиллологии, ментальной арифметике, серпентологии и других.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.