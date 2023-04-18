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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:37

В Самаре водитель скорой помощи может зарабатывать до 70 тысяч рублей

Специалисты провели исследование среди вакансий
Алена ПРОВКИНА
Водители скорой могут заработать 70 тысяч рублей

Водители скорой могут заработать 70 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может зарабатывать водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Сотрудники могут получать до 70 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты изучили предложения работодателей и ожидания претендентов. Зарплатный максимум для водителей скорой в Москве – 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 100 тысяч рублей, в Самаре – 70 тысяч рублей. Средняя зарплата специалиста в городе составляет 50 тысяч рублей.

От 30 до 32 тысяч готовы платить водителям, имеющим права категорий «В» и «С», со знанием технических характеристик. На зарплату от 32 до 35 тысяч рублей могут рассчитывать сотрудники, имеющие опыт работы от 3-х лет.

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