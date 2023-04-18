В Самаре водитель скорой помощи может зарабатывать до 70 тысяч рублей

Водители скорой могут заработать 70 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может зарабатывать водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Сотрудники могут получать до 70 тысяч рублей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты изучили предложения работодателей и ожидания претендентов. Зарплатный максимум для водителей скорой в Москве – 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 100 тысяч рублей, в Самаре – 70 тысяч рублей. Средняя зарплата специалиста в городе составляет 50 тысяч рублей.

От 30 до 32 тысяч готовы платить водителям, имеющим права категорий «В» и «С», со знанием технических характеристик. На зарплату от 32 до 35 тысяч рублей могут рассчитывать сотрудники, имеющие опыт работы от 3-х лет.

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