Проект разработали для защиты знаковой для города территории от непродуманной точечной застройки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 апреля, в Самаре утвердили документацию по планировке территории регионального значения площадью 160 га в границах реки Волги, Постникова Оврага, улицы Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, улицы Лесной и завода КИНАП.

Проект разработали для защиты знаковой для города территории от непродуманной точечной застройки. Он предусматривает преобразование Завода имени Масленникова, КИНАПа и Силикатного завода, комплексное развитие территорий вдоль Северо-Восточной магистрали, улицы Лейтенанта Шмидта и Постникова оврага.

Уже застроенные участки будут оснащать социальной инфраструктурой и постепенно приводить к единому градостроительному облику здания. Планируется также создать многофункциональную застройку с высокой долей территорий общего пользования (60 га из 160 – улицы и рекреационные пространства), умеренной переменной высотности (с постепенным повышением от 25 метров вдоль берега Волги до 99 метров вдоль Ново-Садовой) и инфраструктурой для проживания, труда и отдыха.

Значительная площадь зарезервирована под набережную. Планируется создать единое рекреационное пространство 27 га вместе с набережной у Ладьи, с широким пешеходным бульваром от Фабрики-Кухни и КРЦ «Звезда» до набережной («вторая Ленинградская»).

На территории хотят разместить две школы на 2500 и 2000 мест, три детских сада, 24 дошкольных учреждения, три поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо этого, проект планировки предусматриваются формирование новой улично-дорожной сети протяженностью 12 км, включая улицу Липецкую, которая соединит улицу Авроры и Северо-Восточную магистраль и станет полноценным дублером Ново-Садовой.

Также продлят до набережной улицу Соколова, сделают две дополнительные поперечные и три продольные улицы. Вся территория спроектирована исходя из требования одно машино-место на квартиру. Впервые на стадии документации комплексно спланирована вся современная инженерная инфраструктура.

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