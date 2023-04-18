Производство бетонных изделий открылось в Самарской области 18 апреля 2023 года

Предприятие займется выпуском стройматериалов для дорожностроительной и строительной отраслей. Фото: министерство экономического развития СО

Во вторник, 18 апреля 2023 года, в Самарской области состоялось торжественное открытие фабрики бетонных изделий БЕТЭМА. Предприятие открылось в поселке Курумоч. Информацию сообщили в министерстве экономразвития губернии.

– Команда областного правительства и нашего министерства работает для создания лучших условий для работы бизнеса в регионе. Каждый инвестиционный проект мы сопровождаем на всех этапах, предоставляем региональные инструменты поддержки, подбираем площадки и специальные налоговые режимы, помогаем с привлечением федерального финансирования, – поделился министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Компания займется выпуском стройматериалов для дорожностроительной и строительной отраслей, а также для благоустройства частных, коммерческих и общественных территорий. Здесь работает максимальный комплект промышленных роботов, есть собственный парк техники для производства и доставки продукции «под ключ». В проект было инвестировано более 30 млн. рублей.

– Предприятие уже работает без выходных, мы начали активный выпуск продукции. На плановые мощности пока не вышли, но заказы уже поступают. Отгружаем продукцию для клиентов из Самары и Тольятти, а первую продукцию – красную брусчатку – произвели для общественного пространства, площади героям-интернационалистам в Самаре, – рассказал инвестор, глава компании БТС Василий Сердюк.

Напомним, условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для запуска проекта компания активно использовала меры федеральные и региональные поддержки. Так, региональный ФРП совместно с федеральным фондом предоставили фирме льготный займ в размере 100 млн. рублей. На эти средства было закуплено оборудование.

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