В Самаре загорелись два дома на улице Галактионовской

В областной столице загорелись два дома. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре стало известно о возгорании на улице Галактионовской. На место уже прибыли сотрудники спецслужб.

Над исторической частью города вновь поднялся густой столб дыма. На этот раз загорелся расселенный двухэтажный дом и одноэтажный жилой дом на улице Галактионовской, 241 и 243. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники подразделений принимают участие в ликвидации возгорания. На месте работают 65 специалистов и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Также очевидцы сообщают, что рядом с местом происшествия уже образовалась серьезная пробка. Одна из прилегающих улиц может быть перекрыта.

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