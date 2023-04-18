Глава Самарской области принял участие в коллегии минздрава региона

В регионе прошло заседание коллегии минздрава. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самарской области прошло заседание коллегии министерства здравоохранения Самарской области. В нем принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Во время встречи обсудили проблемные вопросы и пути их решения. Губернатор, открывая коллегию, поблагодарил всех медиков и специалистов здравоохранения за их труд и помощь местным жителям. Дмитрий Азаров также отметил, что в приоритете совместной работы – повышение качества и доступности медицины и улучшение социального благополучия граждан. Только за последние 5 лет в части модернизации удалось ввести в строй 115 новых объектов и отремонтировать 192 объекта здравоохранения. Парк неотложной и скорой помощи был полностью обновлен, в систему поставлено около 700 автомобилей.

В планах на текущий год – введение в строй детской инфекционной больницы и строительство 24-х новых ФАПов. Глава региона отдельно отметил работу по поддержке участников СВО. В областном госпитале ветеранов войн начал работать специальный центр «Возвращение».

-Вместе мы решим все поставленные руководством страны задачи по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, обеспечения качества оказания медицинской помощи и ее доступности. Но придется потрудиться, закатав рукава, - подвел итоги губернатор.

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