Стало известно, кем планируют работать подростки Самары летом 2023 года

Посвятить летние каникулы заработку решили многие юные жители города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году многие подростки Самары планируют найти работу на летний период. Об этом сообщили их родители. Информацией поделились в пресс-службе сервиса SuperJob.

– Каждый пятый родитель (20%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. Они отмечают, что так дети будут при деле и смогут подзаработать. Некоторые подростки ищут работу, чтобы воплотить свои планы в жизнь – например, купить телефон, – пояснили специалисты.

Что касается будущих профессий, особое предпочтение девушки и парни в возрасте от 14 до 17 лет отдают позициям курьера и промоутера. На третьем месте находятся кухонные работники, за ними идут официанты. Замыкают пятерку лидирующих профессий помощники вожатых/тренеров.

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