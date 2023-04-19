В Самаре скончалась легендарная учительница математики Виктория Исаханова

Прощание идет 19 апреля в третьем траурном зале похоронного дома 1. Фото: академии Наяновой

В Самаре 17 апреля 2023 года на 86 году жизни скоропостижно скончалась легендарная учительница математики Виктория Исаханова. Об этом сообщили в администрации академии Наяновой.

— Наш наставник, наш лидер, наша моральная основа, наша легенда... В ее почтенные годы она буквально летела на своих высоких каблуках на работу, оставаясь всегда образцом профессионализма и женственности, вершиной достоинства и подлинной чести, — отметили в академии.

Организацию похорон на себя взяла академия для одаренных детей, в которой работала Виктория Исаханова. Прощание идет 19 апреля на ул. Борской, 108 в похоронном доме 1, третьем траурном зале с 12:00 до 14:00.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Исахановой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал