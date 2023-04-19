В Самарской области судебные приставы взыскали с должников 680 тысяч рублей

Приставы взыскали задолженности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники службы информируют жителей о наличии задолженности. Сообщение получили почти 540 человек.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, в регионе также работают электронные сервисы службы, благодаря которым можно оплатить задолженность. Часть горожан, узнав о задолженности, сразу погасили штрафы. В ходе мероприятия приставы взыскали более 680 тысяч рублей. Граждане, имеющие долг в несколько сотен тысяч рублей, получили информацию о принудительных взысканиях.

Приставы-исполнители арестовали автомобили должников. У одного из неплательщиков даже изъяли мобильный телефон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал