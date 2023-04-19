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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:57

Предприниматели Самарской области смогут продвинуть свои товары в торговые сети

Жители региона смогут подать заявки на конкурс до 26 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Предприниматели смогут представить свои товары на площадках партнеров

Предприниматели смогут представить свои товары на площадках партнеров

В Самарской области предприниматели смогут принять участие в конкурсе российских брендов. Победители представят свои товары на торговых площадках и маркетплейсах.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Целью конкурса является поддержка развития перспективных отечественных брендов в регионах. Победители смогут продвигать свои товары на телевидении, в новых медиа, а также получат поддержку от партнеров конкурса, среди которых Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Предприниматели смогут отправить заявки на участие в конкурсе на официальном сайте. Участниками смогут стать представители малого и среднего бизнеса.

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