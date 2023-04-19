Предприниматели Самарской области смогут продвинуть свои товары в торговые сети

Предприниматели смогут представить свои товары на площадках партнеров

В Самарской области предприниматели смогут принять участие в конкурсе российских брендов. Победители представят свои товары на торговых площадках и маркетплейсах.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Целью конкурса является поддержка развития перспективных отечественных брендов в регионах. Победители смогут продвигать свои товары на телевидении, в новых медиа, а также получат поддержку от партнеров конкурса, среди которых Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Предприниматели смогут отправить заявки на участие в конкурсе на официальном сайте. Участниками смогут стать представители малого и среднего бизнеса.

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