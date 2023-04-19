В Самаре состоялся пасхальный благотворительный аукцион, который организовал фонд «Радость»

В регионе провели благотворительный аукцион. Фото: пресс-служба Губернатора Самарской области

В Самаре провели фонд «Радость» провел пасхальный благотворительный аукцион. Свои работы представили российские мастера живописи, молодые авторы и члены Союза художников региона.

На аукционе представили 34 картины и 1 скульптуру. В мероприятии приняли участие глава Самарской области Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств, представители бизнес-сообщества. В этом году особенно востребованы стали работы Александра Баканова и Александра Шуринова. Вырученные средства с продажи картин и скульптур направляют на оплату медпомощи детям Самарской области и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году целью аукциона стала поддержка военнослужащих и их родных.

Аукцион традиционно провели при поддержке правительства региона. Губернатор отметил, что подобные мероприятия – это подтверждение прочных самарских традиций меценатства. По итогам аукциона собрали около 7 миллионов рублей.

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