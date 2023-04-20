У Самары появится еще одна прогулочная зона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появится вторая «Ленинградская» - о строительстве еще одной полностью пешеходной улицы для прогулок сообщили чиновники правительства региона. Ее появление предусмотрено в плане освоения территории на месте бывшего завода ЗИМ. Как отмечают в документе, развитие буде6т комплексное. Так, вдоль Волги продлят набережную, а от Фабрики-Кухни до Волги будет вести пешеходный бульвар.

- На территории предполагается разместить две школы (на 2500 и 2000 мест), причем школа на 2500 мест на участке 4,4 га станет самым крупным образовательным учреждением в регионе, три отдельно стоящих детских сада и 24 дошкольных учреждения, - сообщили в правительстве.

Район не будет спальным - на территории, которая предполагается к освоению, также будет стрит-ритейл, места для общественных активностей и помещения для организации рабочих мест. Также на территории спланирована современная инженерная инфраструктура.