В Самаре заядлые курильщики признались, что стали курить больше

А вот каждый третий отметил, что теперь «дымит» реже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В опросе сервиса SuperJob часть активно курящих жителей Самары признались, что стали курить больше. Об этом заявил каждый шестой курильщик.

А вот каждый третий отметил, что теперь «дымит» реже. В курении сигарет признаются 26% самарцев, из них не желает отказываться от сигарет каждый девятый. Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2023 года.

Согласно данным сервиса, среднестатистический курильщик, который не намерен отказываться от этой привычки, выкуривает по 15 сигарет в сутки. Самарцы, в планах у которых бросить, курят в среднем по 9 сигарет.

При этом мужчины устраивают перекуры чаще: те, кто задумывается о вреде никотина, курят по 12 сигарет в сутки, а женщины – около 6 штук. А вот пока не сильно озабоченные последствиями мужчины выкуривают по 18 сигарет, в то время как женщины – 11.

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