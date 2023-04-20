Строительство 3-й очереди здания самарского ТЮЗа должно завершиться в 2024 году

Шестой площадкой станет театральный дворик. Фото: минкульт Самарской области

В Самаре продолжается строительство 3-й очереди здания ТЮЗа в рамках нацпроекта «Культура». Реконструкция СамАрта должна завершится весной-осенью 2024 года.

— Сейчас работы выполнены на 50%. Уже выстроена коробка здания, в котором есть 4 этажа вместе с цокольным. Зрительские ряды с креслами во всех залах трансформируются под любую задачу режиссера-постановщика, — рассказали в минкульте Самарской области.

На цоколе предусмотрена стоянка на 8-10 машин для маломобильных граждан. На 1-м этаже будет фойе с игровыми галереями. Малый зал рассчитан на 120 мест, а большой – на 200 мест. На 2-м этаже разместится репетиционный зал.

А 3-й этаж подойдет для проведения различных творческих мероприятий. После завершения последнего этапа строительства площадь 3-й очереди Самарского ТЮЗа составит 7 тысяч кв. м, а общая площадь будет равна 21 тысячи кв. м. Напомним, в 90-е годы ТЮЗ получил здание всего в 1800 кв. м.

Сейчас планируется закупка театрального оборудования, дизайнерские работы и благоустройство прилегающей территории. Реконструкция театра позволит одновременно проводить 5 спектаклей на всех сценических площадках. Шестой площадкой станет театральный дворик.

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