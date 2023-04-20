Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 7:25

В Самарской области на участке трассы М-5 ведут ремонтные работы

Водители могут столкнуться с затруднениями движения
Алена ПРОВКИНА
Специалисты восстанавливают обочину

Специалисты восстанавливают обочину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили о временных затруднениях на дорогах. На участке трассы М-5 «Урал» ведут ремонтные работы.

По информации ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог», 20 апреля 2023 года специалисты выполняют работы по восстановлению обочины автомобильной дороги М-5 «Урал» на 960+700 км в Жигулевске. На данном участке возможно появление затруднений движения транспорта в течение дня.

Водителям рекомендуют учитывать появившуюся информацию при планировании поездок. Необходимо соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.