В Самарской области на участке трассы М-5 ведут ремонтные работы

Специалисты восстанавливают обочину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили о временных затруднениях на дорогах. На участке трассы М-5 «Урал» ведут ремонтные работы.

По информации ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог», 20 апреля 2023 года специалисты выполняют работы по восстановлению обочины автомобильной дороги М-5 «Урал» на 960+700 км в Жигулевске. На данном участке возможно появление затруднений движения транспорта в течение дня.

Водителям рекомендуют учитывать появившуюся информацию при планировании поездок. Необходимо соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

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