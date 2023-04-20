В Самарской области могут ввести административную ответственность за попрошайничество

В регионе могут штрафовать попрошаек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской область прошло заседание общественной комиссии по вопросам административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах. В регионе предложили штрафовать попрошаек, гадалок и уличных продавцов.

По информации Самарской губернской думы, правоохранители часто получают информацию о самарцах, ставших жертвами уличных мошенников. Назойливые продавцы и попрошайки мешают жить горожанам. На данный момент на федеральном уроне отсутствует нормативный акт, регламентирующий комплекс мер по борьбе с бродяжничеством и попрошайками. Уже 40 регионов приняли законы, направленные на борьбу с уличными мошенниками.

Специалисты предлагают установить запрет на приставания к гражданам и ввести административную ответственность. К действиям «профессиональных нищих» планируют отнести: хватания за руки или одежду, а также преграждение пути. Общественная комиссия поддержала концепцию закона. Его рекомендовали вынести на обсуждение.

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