В Самаре перекроют проезд транспорта по трем улицам 23-24 апреля 2023 года

На участках также запретят стоянку и остановку авто

23 и 24 апреля 2023 года в Самаре пройдет спортивное мероприятие по велосипедному спорту. В целях обеспечения безопасности власти решили перекрыть проезд по нескольким улицам. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения коснутся следующих участков: ул. Арена 2018 (от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор); Проезд № 2; ул. Дальняя (от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров).

Проезд будет закрыт с с 8:00 до 16:00 23 и 24 апреля. Помимо этого, в период с 00:00 до 16:00 на участках запретят стоянку и остановку транспортных средств.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме Фото: администрация Самары

Отмечается, что ограничения не касаются машин скорой помощи, полиции и пожарной охраны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.