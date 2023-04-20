Власти планируют обновить больницу им. Пирогова в Самаре

Судя по всему, больницу ждет масштабное преображение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут провести реконструкцию больницы им. Пирогова. Об этом можно судить из документов, подготовленных региональными властями.

Судя по документации, учреждение ждет масштабное обновление. В частности, там планируется строительство хирургического корпуса и перинатального центра. Первый будет рассчитан на 440 мест. Его площадь составит 36,8 тыс. квадратных метров. Перинатальный центр площадью 20 тыс. квадратных метров сможет принять 150 пациентов.

Сроки реконструкции объекта в настоящий момент остаются неизвестными. Сейчас документ проходит согласование.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в больнице им. Пирогова планируется строительство приемно-диагностического корпуса. В нем хотели разместить травмпункт, приемное и палатное отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также переходы в хирургические корпуса больницы № 1 и 2.

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