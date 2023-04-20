Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел ковидом

Глава региона записал видеообращение, призвав земляков к заботе о своем здоровье Фото: скриншот с видео

В четверг, 20 апреля 2023 года, стало известно о том, что у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.

– Днем почувствовал легкое недомогание, обратился к врачам. А к вечеру пришел положительный тест на ковид. Вынужден был покинуть рабочий кабинет, временно перехожу на удаленку. Буду работать в режиме ВКС, надеюсь, здоровье позволит, – поделился губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что публичные мероприятия пока посещать не получится – в противном случае можно подвергнуть угрозе здоровье окружающих. Он также попросил земляков бережнее относится к себе.

– Мой пример еще раз показывает, что ковид никуда не делся и никто от него не застрахован. Нужно быть аккуратнее. Берегите себя, будьте здоровы, – обратился к жителям Дмитрий Азаров.

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