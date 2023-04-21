Самарцам рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

Жителям рассказали о самых низких ценах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Горожанам рассказали, где выгодно купить продукты.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 320 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Гречневую крупу – ха 54,43 рубля в «Пятерочке» Кировского района. Масло подсолнечное – за 75,54 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки за 65 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на сайте мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.