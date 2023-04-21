В Самаре 14-летний школьник перевел мошенникам 150 тысяч рублей за онлайн-игру

Мальчик перевел с маминой карты деньги на присланные незнакомцем реквизиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 14-летний школьник перевел мошенникам деньги родителей за онлайн-игру. Общая сумма составила 150 тысяч рублей.

— Подросток играл в онлайн-игру и познакомился с одним из ее участников, который в процессе общения предложил приобрести игровые аккаунты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Незнакомец пообещал позже вернуть деньги, и школьник согласился. С помощью банковского приложения он перевел с маминой карты деньги на присланные незнакомцем реквизиты. В результате молодой человек «подарил» мошеннику более 150 тысяч рублей.

Родительница узнала о списании денежных средств и после беседы с сыном обратилась в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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