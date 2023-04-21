В Самарской области на участке трассы М-5 возможны затруднения 21 апреля

Специалисты проводят работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают ремонтные работы на дорожных участках. На трассе М-5 «Урал» восстанавливают обочину автомобильной дороги.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», специалисты проводят работы 21 апреля на участке трассы 960+700 км в Жигулевске. Из-за восстановления на территории возможны затруднения движения в течение всего дня. Работники просят учитывать данные при планировании поездок. Автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Напомним, работы проводились и 20 апреля. О завершении восстановительного ремонта пока неизвестно.