Женщина на «Ладе» сбила 22-летнего парня на пешеходном переходе в Самаре

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 20 апреля, в 11:25 в Промышленном районе Самары 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta сбила 22-летнего парня.

— Автомобилистка ехала по проспекту Кирова со стороны ул. Береговой в направлении Самарского шоссе. ДТП произошло в районе дома № 6, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 22-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Парень шел слева направо по ходу движения автомобиля. В это время в него и влетела отечественная легковушка.

Судя по фото, удар был сильный, у автомобиля разбилось лобовое стекло. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.