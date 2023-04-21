В Самаре главный экономист сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей

Специалисты могут зарабатывать до 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, сколько могут зарабатывать главные экономисты. Аналитики просмотрели представленные вакансии.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJobзарплатный максимум для главного экономиста в логистических компаниях в Москве составляет 260 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – до 230 тысяч рублей, в Самаре – до 150 тысяч рублей. На высокий доход могут рассчитывать сотрудники с опытом работы от 3 лет, знающе МСФО и обладающие опытом построения финансовых моделей.

В областной столице средняя зарплата специалиста составит 85 тысяч рублей. От 57 до 63 тысяч рублей могут зарабатывать специалисты, имеющие высшее образование и знающие систему «1С».