Памятники и монументы Самары приводят в порядок после зимы в апреле 2023 года

Специалистам предстоит очистить более 300 объектов Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала весенняя помывка памятников и монументов. Объекты приводят в порядок после зимы в рамках месячника по благоустройству. Информацию сообщили в мэрии.

– Комплексная уборка ведется в три этапа. Сначала идет очистка, затем наносится моющее средство – нейтральный специальный раствор. Далее его смывают чистой водой, и только после этого рабочие производят вручную натирку. Все работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологией, – рассказал инженер МБУ «ЦТХО» Алексей Грибельников.

В пятницу, 21 апреля, специалисты очищали Обелиск борцам Революции 1917 года. В дальнейшем работы будут продолжены на других объектах. В общей сложности в порядок предстоит привести более 300 памятников и мемориальных досок.

Завершить помывку должны к майским праздникам.