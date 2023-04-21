В Самарской области стартовала экоакция «Кедры России»

21 апреля в честь Дня Земли в рамках движения #ЭкоРавновесие «Комсомольская правда» вместе со своими партнерами высадила саженцы кедров, сосны и ели. Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

21 апреля в честь Дня Земли в рамках движения #ЭкоРавновесие «Комсомольская правда» вместе со своими партнерами высадила саженцы кедров, сосны и ели на территории Самарской городской клинической больницы №8. Молодые деревца привезли из питомника в Калининграде: их предоставил проект «Кедры России», с которым медиахолдинг сотрудничает уже третий год.

Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Спасибо, что выбрали нашу больницу для проведения акции и сделали сад на ее территории еще краше. Это очень важно и для сотрудников больницы, которые проводят здесь много времени, и для пациентов: красота поднимает настроение, зелень делает чище воздух, - отметил главный врач медучреждения Сергей Дергаль. - Сейчас много говорят о патриотизме. Я считаю, что он заключается не в громких словах, а в каждодневных малых делах: убрать за собакой, бросить мусор в урну, посадить деревья, ухаживать и беречь их. . Как у Экзюпери: приведи в порядок свою планету. Если мы все будем придерживаться этого, наша страна будет расцветать с каждым днем.

Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Экологическая акция «Комсомолки» проходит не только в Самаре: вчера первые хвойники высадили в Сызрани, сегодня еще и Чапаевске, а посадки в Новокуйбышевске состоятся 24 апреля.

Долгой и счастливой жизни молодым кедрам!