Приговор вынес Ленинский районный суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ленинский районный суд вынес приговор экс-заместителю руководителя департамента управления имуществом Самары. Чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Разбирательства начались из-за ремонта квартир в поселке Озерный Куйбышевского района. Работы выполняло ООО «ЛАГЕРТА». Суд установил, что экс-чиновник принял ремонт и заплатил подрядчику 135 тысяч рублей из городского бюджета. При этом несколько квартир так и остались не отремонтированными.

В 2021 году сотрудник ДУИ был уволен в связи с утратой доверия. А 19 апреля 2023 года ему вынесли приговор. Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Он также не сможет в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах власти.

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