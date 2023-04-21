В Самаре ФКР вернул предприятию 800 тысяч рублей, уплаченных в качестве взносов на капремонт

Разбирательства начались из-за дома на улице Фрунзе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Фонд капитального ремонта» Самарской области вернул муниципальному предприятию Самары крупную сумму, уплаченную в качестве взносов на капремонт. Проверка показала, что деньги взимались необоснованно. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Разбирательства начались из-за многоквартирного дома на улице Фрунзе, №87-89. Он был включен в областную программу капремонта. Муниципальное предприятие получило в управление нежилое помещение под литерами В, Г. При этом фактически капремонт был выполнен в отношении литер А, А1, А2, А3, Б.

– Ремонт литеров В, Г не проводился. В региональной программе дом учтен без их указания. Мероприятия в отношении здания исполнены в рамках программы в полном объеме, – пояснили в прокуратуре Самарской области.

По результатам проверки фонд вернул предприятию 800 тысяч рублей, необоснованно уплаченных в качестве взносов.

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